23:44, 10 мая 2026

Трампа рассердили «игры» Ирана с США

Трамп: Иран «играл в игры» с США и остальными странами мира
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Иран «играл в игры» с Соединенными Штатами и остальными странами мира со времен Исламской революции. Тегеран затягивал разрешение важных вопросов, но этому пришел конец, написал в Truth Social американский глава Дональд Трамп.

«В течение 47 лет иранцы водили нас за нос, заставляя ждать, уничтожая наших людей своими придорожными бомбами, а недавно расправились с безоружными протестующими и смеясь над нашей, теперь уже СНОВА ВЕЛИКОЙ страной», — гневно заявил Трамп.

Теперь Ирану «будет не до смеха», добавил политик. По мнению Трампа, Иран «сорвал джекпот», когда президентом Штатов избрали Барака Обаму. В итоге была заключена сделка с Тегераном со смягчением санкций. По словам Дональда Трампа, сотни миллиардов долларов, доставленные в Тегеран, «были преподнесены им на блюдечке».

Ранее сообщалось, что Иран предложил Соединенным Штатам начать 30-дневные переговоры по ядерной программе. Также в ответе Тегерана на последнее американское предложение по прекращению огня отмечается, что Иран выступил за частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране и постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады с иранских судов и портов.

Кроме того, министр энергетики США Крис Райт счел трудной задачей прекращение Америкой ядерной программы Ирана. США в итоге прекратят ядерную программу Ирана, и министр назвал эту задачу критически важной.

