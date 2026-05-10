18:50, 10 мая 2026

В США высказались о прекращении иранской ядерной программы

Министр Райт назвал трудной задачей прекращение Америкой ядерной программы Ирана
Маргарита Щигарева
Иранская атомная электростанция. Фото: Getty Images

Министр энергетики США Крис Райт счел трудной задачей прекращение Америкой ядерной программы Ирана. Об этом сообщает CBS News.

По словам Райта, США в итоге прекратят ядерную программу Ирана, и назвал эту задачу критически важной. Министр добавил, что эта цель будет достигнута «вероятнее всего, с помощью переговоров». При этом он указал, что прекращение иранской ядерной программы «не обязательно должно быть осуществлено переговорным путем».

«Прекращение ядерной программы Ирана — трудная задача. Приведет ли это к краткосрочным негативным последствиям? Разумеется, но нам придется пойти на этот компромисс, иначе нас ждет долгосрочная угроза миру в регионе, долгосрочная угроза энергоснабжению, долгосрочная угроза для американцев», — сказал Райт.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон выступает против появления у Ирана ядерного оружия. В частности, он выражал мнение, что если у Тегерана появилось бы такое вооружение, то «весь мир оказался бы в заложниках».

