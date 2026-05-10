В США высказались о прекращении иранской ядерной программы

Министр Райт назвал трудной задачей прекращение Америкой ядерной программы Ирана

Министр энергетики США Крис Райт счел трудной задачей прекращение Америкой ядерной программы Ирана. Об этом сообщает CBS News.

По словам Райта, США в итоге прекратят ядерную программу Ирана, и назвал эту задачу критически важной. Министр добавил, что эта цель будет достигнута «вероятнее всего, с помощью переговоров». При этом он указал, что прекращение иранской ядерной программы «не обязательно должно быть осуществлено переговорным путем».

«Прекращение ядерной программы Ирана — трудная задача. Приведет ли это к краткосрочным негативным последствиям? Разумеется, но нам придется пойти на этот компромисс, иначе нас ждет долгосрочная угроза миру в регионе, долгосрочная угроза энергоснабжению, долгосрочная угроза для американцев», — сказал Райт.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон выступает против появления у Ирана ядерного оружия. В частности, он выражал мнение, что если у Тегерана появилось бы такое вооружение, то «весь мир оказался бы в заложниках».