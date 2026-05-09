20:29, 9 мая 2026Мир

Раскрыто состояние верховного лидера Ирана после ранений

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Government / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранений, полученных в ходе ударов США и Израиля по стране. Об этом сообщил руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Мазахер Хосейни, передает агентство Fars.

«В результате [удара] он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживет, он в полном здравии», — заявил Хосейни.

По словам главы протокольной службы, причиной ранений стало падение из-за взрывной волны. Он добавил, что у Хаменеи также есть «небольшая рваная рана за ухом».

В середине апреля глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что верховный лидер Ирана жив, несмотря на тяжелые ранения.

