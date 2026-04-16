Мир
16:17, 16 апреля 2026

Глава Пентагона в трех словах описал текущий статус верховного лидера Ирана

Хегсет: Верховный лидер Ирана Хаменеи жив, ранен и изуродован
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что по текущим оценкам верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, несмотря на тяжелые ранения, жив. Его слова в соцсети X приводит Clash Report.

«Что касается статуса человека, о котором вы упомянули, я полагаю, что он остался прежним... Считается, что он жив, ранен и изуродован. Статус остается прежним», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста о состоянии верховного лидера.

При этом Хегсет подчеркнул, что в силу понятных причин от Хаменеи сейчас поступает не так много информации.

11 апреля Reuters со ссылкой на источники в ближайшем окружении политика сообщало, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после травм, которые он получил во время авиаудара, унесшего жизнь его отца. По их данным, лицо Хаменеи изуродовано, кроме того, он получил серьезные травмы ног. Однако он сохраняет ясность ума и участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками.

