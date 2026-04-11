13:47, 11 апреля 2026Мир

Верховного лидера Ирана изуродовало

Reuters: Моджтаба Хаменеи получил травмы, которые его обезобразили
Кирилл Луцюк

Фото: Hamed Jafarnejad / Reuters

В настоящее время новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи восстанавливается после травм, которые он получил во время авиаудара, унесшего жизнь его отца. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в ближайшем окружении политика.

По их данным, лицо Хаменеи оказалось изуродовано, кроме того, он получил серьезные травмы ног. Однако он сохраняет ясность ума и участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками. Агентство подчеркнуло, что местонахождение, состояние здоровья и способность Хаменеи управлять страной до сих пор остаются в значительной степени загадкой для общественности. С момента авиаудара и его последующего назначения на место отца 8 марта не было опубликовано ни одной его фотографии, видео- или аудиозаписи.

Официально Иран не сообщал о том, насколько тяжелые раны получил Хаменеи. Однако диктор государственного телевидения назвал его «джанбазом», то есть человеком, который был ранен на войне.

По словам посла Пакистана в России Файсала Ниаза Тирмизи, Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранения в первый день атаки США и Израиля.

