Захарова оценила значение визита представителя США на ПМЭФ

Захарова: Визит США на ПМЭФ показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик

Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это свидетельствует о том, что коллективный Запад понимает, в какой тупик сам себя завел, но при этом не может в этом признаться», — сказала она.

Ранее сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на Петербургский международный экономический форум. Он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.