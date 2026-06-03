ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 3 июня 2026Мир

Захарова оценила значение визита представителя США на ПМЭФ

Захарова: Визит США на ПМЭФ показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это свидетельствует о том, что коллективный Запад понимает, в какой тупик сам себя завел, но при этом не может в этом признаться», — сказала она.

Ранее сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на Петербургский международный экономический форум. Он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной

    Украинская теннисистка сделала заявление перед матчем с Андреевой на «Ролан Гаррос»

    Мужчина открыл стрельбу по российским школьникам в день сдачи ОГЭ

    Крокодил утащил ребенка в пруд

    Выгоду от запуска на «Союзе-5» оценили

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Объявлены российские цены на новый большой кроссовер GAC

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    Киркоров трогательно почтил память отца в день его рождения

    Страна бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok