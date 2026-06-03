ПМЭФ-2026. День первый

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11:35, 3 июня 2026АвтоЭксклюзив

Африканцы восхитились легендарной российской «Нивой»

На ПМЭФ модернизированная Lada Niva Legend покорила делегацию из Африки
Марина Аверкина
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: «Лента.ру»

Открывшаяся 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) юбилейная экспозиция «АвтоВАЗа» с первых минут начала его работы привлекла большое внимание участников и гостей мероприятия. Одной из первых у стенда российского автогиганта появилась делегация из 10-15 африканцев. Рассматривая машины производителя, они восхитились легендарной «Нивой», передает с места событий журналист «Ленты.ру».

Они очень внимательно осмотрели представленные образцы, среди которых один из первых выпущенных в 1970 году ВАЗ-2101, новейший кроссовер Lada Azimut, гоночные Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR. Но наибольший интерес у них вызвал легендарный российский внедорожник Lada Niva Legend со значительными техническими и эргономическими улучшениями.

Африканские гости долго оставались возле автомобиля, рассматривая его, и даже устроили фотосессию на фоне модернизированной машины. Осматривая капот, один из гостей громко заявил коллегам на английском: «What an innovation!» («Какое новшество!»).

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Ранее представители «АвтоВАЗа» раскрыли «Ленте.ру» детали обновления автомобиля. Внедорожник Lada Niva Legend получил более 100 новых и более 60 доработанных компонентов. Под капотом теперь установлен 1,8-литровый 8-клапанный мотор, знакомый по модели Niva Travel. Его максимальный крутящий момент вырос на 24 ньютон-метра, при этом 80 процентов тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. Расход топлива снизился на 3–30 процентов в зависимости от условий езды.

Инженеры перенастроили переднюю подвеску, сместив стабилизатор поперечной устойчивости вперед. Кузовные элементы — переднюю панель, капот, крышу, заднюю дверь и фартук — изготовили из стали, оцинкованной с двух сторон. Для борьбы с шумом капот оснастили цельноформованной изоляцией, а за комфорт в салоне отвечает новая система отопления и кондиционирования с фильтром.

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