Объем потенциальных сделок на ПМЭФ-2026 спрогнозировали

«Известия»: Общая сумма сделок на ПМЭФ-2026 может достичь 6,4-6,5 трлн рублей

Общий объем потенциальных сделок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026-м может оказаться сопоставимым с показателем прошлогоднего форума. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Совокупный объем заключенных контрактов на открывшемся в среду, 3 июня, форуме может составить около 6,4-6,5 триллиона рублей. Главными драйверами, ожидают эксперты, станут сферы инфраструктуры, энергетики и искусственного интеллекта.

Значительно превысить прошлогодний результат на ПМЭФ-2026 вряд ли удастся из-за общей экономической неопределенности, считают участники рынка. Одной из главных повесток, полагают они, станут вопросы возвращения российского ВВП к более устойчивому росту, которому сейчас мешает низкий уровень доступности заемных средств.

Другой важной темой окажутся риски охлаждения инвестиционного климата на фоне высокой ключевой ставки, отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. К числу ключевых вызовов он также отнес рост издержек бизнеса, острый кадровый голод и проблему финансирования длинных проектов.

ПМЭФ играет важную роль для экономики Санкт-Петербурга, отмечал ранее губернатор Александр Беглов. В последние два года сумма подписанных соглашений превышала триллион рублей, пояснил он. Форум, констатировал Беглов, дает городу возможность привлечь новых инвесторов, а также нарастить экспортный потенциал местных предприятий.