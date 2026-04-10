20:26, 10 апреля 2026Мир

Новый верховный лидер Ирана пошел на поправку

Посол Пакистана в России: Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранения
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи идет на поправку после ранения в первый день атаки США и Израиля. Его состояние раскрыл посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи в интервью RTVI.

«По имеющимся у нас данным, он также был ранен в том нападении, поскольку находился рядом с отцом, со своей семьей — это, к сожалению, так. Судя по тому, что я слышал, его состояние улучшается», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Исламабад испытывает к Моджтабе Хаменеи «глубокое уважение, поскольку его отец пользовался огромным авторитетом во всем мире».

Ранее представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Моджтаба Хаменеи хочет выступить с обращением к нации.

