Моджтаба Хаменеи захотел обратиться к нации

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 10 апреля 2026

Верховный лидер Ирана Хаменеи хочет выступить с обращением к нации
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: AAmir Kholousi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи хочет выступить с обращением к нации. Об этом ТАСС сообщил представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«Он здоров, каждый день он приходит в свой офис и принимает разные делегации, официальных лиц. И мы надеемся, что очень скоро он также выступит и обратится непосредственно к людям», — сказал чиновник.

Собеседник издания также отметил, что Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня. «Решение по прекращению огня было принято им», — добавил он.

Ранее Хаменеи заявил о победе Исламской Республики в конфликте с США и Израилем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Внучка Бориса Ельцина показала интимное фото с сыном Березовского

    Работа европейского аэропорта была парализована из-за воздушных шаров с контрабандой

    Евросоюзу пришлось нарастить импорт российского газа

    Звезду «Ворониных» уволили из театра из-за возраста

    Бездомный порезал российскую пенсионерку садовыми ножницами

    Россиянам назвали новую схему мошенников в сфере ЖКУ

    Космонавт рассказал об удобстве Российской орбитальной станции

    В Кремле рассказали об ответственности Зеленского

    Известную телеведущую дважды ограбили в европейской столице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok