Моджтаба Хаменеи захотел обратиться к нации

Верховный лидер Ирана Хаменеи хочет выступить с обращением к нации

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи хочет выступить с обращением к нации. Об этом ТАСС сообщил представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«Он здоров, каждый день он приходит в свой офис и принимает разные делегации, официальных лиц. И мы надеемся, что очень скоро он также выступит и обратится непосредственно к людям», — сказал чиновник.

Собеседник издания также отметил, что Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня. «Решение по прекращению огня было принято им», — добавил он.

Ранее Хаменеи заявил о победе Исламской Республики в конфликте с США и Израилем.