21:19, 9 апреля 2026

Верховный лидер Ирана подвел итог войны с США

Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран одержал победу над США к данному моменту
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о победе страны в конфликте с США и Израилем. Об этом он высказался в своем обращении к гражданам, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня и вплоть до настоящего момента можно смело сказать, что вы (иранцы — прим. «Ленты.ру») одержали победу в третьей эпической в священной обороне», — сказал Хаменеи.

Ранее стало известно, что США приостановили наступательные операции на Ближнем Востоке. При этом глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер подчеркнул, что американская сторона «сохраняет присутствие, остается бдительной и готовой, если потребуется».

