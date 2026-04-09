США приостановили наступательные операции на Ближнем Востоке

Центральное командование ВС США: Штаты остановили наступление на Ближнем Востоке

Штаты приостановили наступательные операции на Ближнем Востоке, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Его цитирует ТАСС.

«Мы сохраняем присутствие, мы остаемся бдительными, и мы остаемся готовыми, если потребуется», — сказал он.

По словам военного, американцы также продолжают вместе со своими региональными партнерами «поддерживать самый сложный и самый большой активный зонтик противовоздушной обороны в мире».

Ранее иранская сторона заявила, что в рамках соглашения о перемирии будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день. По словам высокопоставленного иранского чиновника, транзит судов через пролив будет возможен при условии соблюдения требований Тегерана: разморозки американцами иранских активов в течение двух недель и закрепления прекращения войны в резолюции Совета Безопасности ООН.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.