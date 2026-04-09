Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 9 апреля 2026Мир

США приостановили наступательные операции на Ближнем Востоке

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US NAVY / Reuters

Штаты приостановили наступательные операции на Ближнем Востоке, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Его цитирует ТАСС.

«Мы сохраняем присутствие, мы остаемся бдительными, и мы остаемся готовыми, если потребуется», — сказал он.

По словам военного, американцы также продолжают вместе со своими региональными партнерами «поддерживать самый сложный и самый большой активный зонтик противовоздушной обороны в мире».

Ранее иранская сторона заявила, что в рамках соглашения о перемирии будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день. По словам высокопоставленного иранского чиновника, транзит судов через пролив будет возможен при условии соблюдения требований Тегерана: разморозки американцами иранских активов в течение двух недель и закрепления прекращения войны в резолюции Совета Безопасности ООН.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok