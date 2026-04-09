15:48, 9 апреля 2026Мир

Иран назвал условия открытия Ормузского пролива

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Иран в рамках соглашения о перемирии будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день. Об этом со ссылкой на высокопоставленный иранский источник сообщает ТАСС.

«В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон», — сказал он, отметив, что возвращение к статусу-кво невозможно.

По словам собеседника агентства, транзит судов через пролив будет возможен при условии соблюдения требований Тегерана: разморозки американцами иранских активов в течение двух недель и закрепления прекращения войны в резолюции Совета Безопасности ООН.

