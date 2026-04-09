14:43, 9 апреля 2026

Еще в одной стране запротестовали из-за решения Ирана по Ормузскому проливу

Глава ADNOC Аль-Джабер: Иран должен открыть Ормузский пролив без лишних условий
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В настоящее время Ормузский пролив продолжает оставаться закрытым для прохода многих иностранных судов, что является неприемлемым. Об этом заявил глава государственной нефтекомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC султан Аль-Джабер. Его слова приводит Reuters.

Доступ к важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии по-прежнему ограничен, несмотря на обещания властей Ирана разблокировать пролив. Тегеран должен сделать это без каких-либо условий, так как этот маршрут критически важен для стран Персидского залива, констатировал Аль-Джабер.

Введение платы за безопасный проход иностранных судов и танкеров является неприемлемым, добавил он. Более того, Иран должен компенсировать пострадавшим региональным странам убытки, которые те понесли в ходе ракетных атак Тегерана. Необходимость получать разрешение на проход судов, заключил султан, противоречит нормам международного судоходства. «Это не свобода судоходства. Это принуждение», — заключил глава арабского энергогиганта.

Решение Ирана взимать плату за проход иностранных судов через Ормузский пролив также вызвало негодование крупнейших американских нефтекомпаний. В среду, 8 апреля, их руководители провели встречу со старшими сотрудниками администрации в госдепартаменте. Свою обеспокоенность по этому поводу они также выразили лично госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Подобные меры, по их мнению, не должны быть условиями объявленного ранее двухнедельного перемирия между Ираном и США.

    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
