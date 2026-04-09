Американские нефтяники взбунтовались из-за решения Ирана

Politico: Нефтяники США выступили против платы за проход через Ормузский пролив

Руководители крупнейших нефтяных компаний США выступили против решения властей Ирана взимать плату за проход иностранных танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Начальники ведущих американских энергогигантов, отметил собеседник издания, лично обратились за помощью в решении проблемы к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Плата за проход иностранных судов через ключевую на Ближнем Востоке логистическую артерию, по мнению руководителей нефтяников США, не должна быть одним из условий двухнедельного перемирия.

Свою обеспокоенность по этому поводу топ-менеджеры американских энергетических компаний выразили старшим сотрудникам администрации в госдепартаменте. Встреча состоялась 8 апреля. При этом о каких-либо результатах переговоров собеседник издания рассказывать не стал.

О решении властей Ирана взимать плату за проход иностранных судов через Ормузский пролив ранее сообщило Associated Press (AP). Источники агентства отмечают, что этим же правом намерена воспользоваться еще одна региональная страна — Оман. Вырученные средства Иран намерен использоваться для восстановления разрушенной в ходе ракетных ударов США и Израиля инфраструктуры.