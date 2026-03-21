Путин пожелал Ирану преодолеть суровые испытания и подтвердил верную дружбу с Москвой

Путин поздравил с Наврузом лидеров Ирана и государств СНГ

Президент России Владимир Путин поздравил с весенним праздником Навруз лидеров государств СНГ и руководство Ирана. Об этом сообщает Кремль.

Поздравления направлены президентам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, Киргизской Республики Садыру Жапарову, Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву и председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Путин отметил высокий уровень двусторонних отношений с этими государствами и выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодных многоплановых связей.

Российский лидер в своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. В это трудное для страны время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана, подчеркнул Путин.

