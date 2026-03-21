В США высказались о сроках конфликта с Ираном

Профессор Хадсон: Конфликт с Ираном, вероятно, продолжится и в 2027 году

Конфликт США и Израиля с Ираном, вероятно, продолжится и в 2027 году. Об этом заявил профессор Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен лично назначить нового лидера Ирана, в то время как Исламская Республика продолжит сражаться.

«Очевидно, Иран будет бороться за свое выживание, и, очевидно, США намерены продолжать эскалацию, пока экспортная мощность всего Ближнего Востока по нефти не сведется к нулю (...) Конфликт США с Ираном, похоже, продолжится и в следующем году», — высказался Хадсон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что по оценкам Вашингтона, совместная военная операция Израиля и США против Ирана продлится 4-6 недель.