Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:00, 21 марта 2026Интернет и СМИ

В США высказались о сроках конфликта с Ираном

Профессор Хадсон: Конфликт с Ираном, вероятно, продолжится и в 2027 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maher Nazeh / Reuters

Конфликт США и Израиля с Ираном, вероятно, продолжится и в 2027 году. Об этом заявил профессор Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен лично назначить нового лидера Ирана, в то время как Исламская Республика продолжит сражаться.

«Очевидно, Иран будет бороться за свое выживание, и, очевидно, США намерены продолжать эскалацию, пока экспортная мощность всего Ближнего Востока по нефти не сведется к нулю (...) Конфликт США с Ираном, похоже, продолжится и в следующем году», — высказался Хадсон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что по оценкам Вашингтона, совместная военная операция Израиля и США против Ирана продлится 4-6 недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok