06:28, 21 марта 2026Мир

В Белом доме назвали временные рамки военной операции США против Ирана

Левитт: Вашингтон считает, что операция США против Ирана продлится 4-6 недель
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По оценкам Вашингтона, совместная военная операция Израиля и США против Ирана продлится 4-6 недель. Такие запланированные временные рамки конфликта назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует Axios.

«Президент [США Дональд Трамп] и Пентагон рассчитывали, что на выполнение поставленных задач потребуется примерно 4-6 недель. Завтрашний день ознаменует [завершение] третьей недели», — напомнила представитель администрации американского лидера.

При этом, уточнила Левитт, посты президента США о возможности скорого завершения военной операции не означают, что это произойдет в ближайшее время. В то же время «некоторые советники Трампа по-прежнему склоняются к возможности проведения наземной операции» в Иране.

Ранее профессор Грег Саймонс заявил, что наземная операция против Ирана, шансы начала которой велики, обернется катастрофой для президента Дональда Трампа. Он полагает, что США разучились вести боевые действия на континенте.

