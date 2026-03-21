«Он воодушевлен как Гитлер». Рискнет ли Трамп начать наземную операцию в Иране и почему она может провалиться?

Профессор Саймонс: Наземная операция США против Ирана обернется катастрофой

Наземная операция США против Ирана — шансы начала которой велики — обернется катастрофой для президента Дональда Трампа. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

США — это военно-морская и военно-воздушная держава, которая уже несколько лет находится в упадке. Хотя риски начала наземной операции огромны, они столкнутся с поражением, так как разучились вести боевые действия на континенте Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке

18 марта телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп колеблется из-за отправки сухопутных войск в Иран.

«Трамп еще не принял решения о том, хочет ли он направить американские силы в Иран и захватить ядерный материал страны», — отмечает телеканал. При этом подчеркивается, что американское военное ведомство уже подготовило несколько вариантов для столкновения с Исламской республикой. Сам американский лидер сообщил своему окружению, что ему предстоит принять «много решений».

Кроме того, американские военные ускорили отправку дополнительных сил на Ближний Восток. 14 марта США начали переброску войск с японского острова Окинава — один из ключевых военных объектов Вашингтона в Тихом океане — в сторону Ирана. Профессор Института международных проблем в Японии Тэцуо Котани предположил, что Вашингтон хочет захватить иранские острова в Персидском заливе.

50 тысяч американских военных ориентировочно размещено на Ближнем Востоке

Как указал Саймонс, вооруженные силы США не готовы к такому столкновению.

«Обычная военная доктрина предполагает численное превосходство нападающего в соотношении "три к одному". Помимо миллиона бойцов в КСИР, Иран имеет ополчение и огромную географическую территорию (...) Стоит помнить, что в американских вооруженных силах и обществе нет желания воевать», — отметил исследователь.

Кроме того, эксперт указал на некомпетентность администрации Трампа.

Окружение президента скомпрометировано. Отсюда шутки, что вместо «Эпической ярости» он получил «Ярость Эпштейна» (...) Трамп подобно Гитлеру в начале Второй мировой войны, воодушевлен своим успехом в Венесуэле и не слушает генералов, если они ему противоречат Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке

Фото: Mario Tama / Getty Images

Где США могут начать операцию против Ирана?

Саймонс предположил, что США могут устроить десантную операцию против Ирана.

«Наиболее вероятны десантные операции. Можно было бы попробовать и высадку парашютистов, но она может быть чрезвычайно дорогостоящей из-за необходимости использования систем противовоздушной обороны. Это обернется для США вторым сражением за Галлиполи против Османской империи в Первой мировой войне (...) Дорогостоящее и катастрофическое приключение», — указал эксперт.

В частности, политолог уточнил, что может произойти битва за остров Харк — стратегически важный объект в Персидском заливе. На нем расположен ключевой для Ирана терминал по экспорту сырой нефти.

Попытка захватить остров Харк стала бы грандиозным подарком для иранцев, жаждущих мести. Как бы США доставили войска, если по морю кроме заблокированного Ормузского пролива? А если бы каким-то чудом военные там высадились, как бы их поддерживали и снабжали? Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке

«Стоит также помнить, что остров Харк может стать идеальной мишенью для артиллерийских ударов со стороны Ирана, в случае если американцы его захватят. Но Трамп этого не понимает — он в молодости избегал военной службы во Вьетнаме и ничего не знает о военной стратегии», — подчеркнул собеседник.

A satellite image shows an oil terminal, in Kharg Island .

Какие потери ждут США в случае операции в Иране?

По словам Саймонса, США следует избежать операции в Иране, однако Трамп может решиться на этот шаг.

У Трампа нет ни здравого смысла, ни трезвого ума, как и его хозяина [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху (...) Он пытается смесью блефа и бравады запугать и подчинить иранское руководство, создать видимость «карт в игре», которых у него нет Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке

Однако политолог подчеркнул, что Иран будет готов оказать сопротивление: «Иранцы едины и готовы отомстить за военные преступления, совершенные против государства и его народа, они верят и доверяют политическому и военному руководству страны и имеют волю к борьбе».

«Иранцы — гордый народ. Это не то же самое, что слабые и трусливые европейцы. Если Трамп окажется настолько глуп, чтобы начать операцию, то это станет концом президентства Трампа и тяжелым ударом для всей американской империи. Нетаньяху также может стать жертвой собственного высокомерия», — резюмировал эксперт.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия требует окончания конфликта на Ближнем Востоке

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Глава государства также находится в контакте с другими странами региона. 11 марта Путин созвонился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и обсудил «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, российская сторона прокомментировала серию расправ над руководством Ирана. 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков осудил удар по секретарю Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани, которого называли «серым кардиналом» Исламской Республики.