Путин поздравил лидера ближневосточной страны

Кремль: Путин поздравил по телефону президента ОАЭ с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием. Об этом сообщает Кремль на официальном сайте.

«Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, отметив его большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Путин и Аль Нахайян обсудили «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

Президент России также выразил особую признательность ОАЭ за оказываемую помощь и поддержку многочисленным российским гражданам, которые находятся на территории Эмиратов.

10 марта Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.