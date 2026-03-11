Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 11 марта 2026Мир

Путин поздравил лидера ближневосточной страны

Кремль: Путин поздравил по телефону президента ОАЭ с 65-летием
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием. Об этом сообщает Кремль на официальном сайте.

«Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, отметив его большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Путин и Аль Нахайян обсудили «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

Президент России также выразил особую признательность ОАЭ за оказываемую помощь и поддержку многочисленным российским гражданам, которые находятся на территории Эмиратов.

10 марта Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    Автомобиль протаранил ворота Белого дома

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok