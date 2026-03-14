В Японии раскрыли цель переброски морской пехоты США к Ирану

Переброска морской пехоты США с Окинавы на Ближний Восток может свидетельствовать о подготовке к операции по захвату иранских островов в Ормузском проливе. Цель передислокации войск раскрыл профессор Японского института международных проблем Тэцуо Котани в социальной сети Х.

«31-й экспедиционный корпус морской пехоты отправляется с Окинавы на Ближний Восток. Предполагаемая цель — захват острова Кешм в Ормузском проливе и острова Харк в Персидском заливе», — сказал он.

По его словам, захват островов позволит обезопасить проход судов через Ормузский пролив и окажет экономическое давление на Иран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о проведении одной из самых мощных бомбардировок в Иране. Речь шла об уничтожении военных целей на острове Харк.