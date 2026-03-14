Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:17, 14 марта 2026

В Японии раскрыли цель переброски морской пехоты США к Ирану

Профессор Котани: США собираются захватить иранские острова в Ормузском проливе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sgt. Nathan Mitchell / U.S. Marine Corps / Reuters

Переброска морской пехоты США с Окинавы на Ближний Восток может свидетельствовать о подготовке к операции по захвату иранских островов в Ормузском проливе. Цель передислокации войск раскрыл профессор Японского института международных проблем Тэцуо Котани в социальной сети Х.

«31-й экспедиционный корпус морской пехоты отправляется с Окинавы на Ближний Восток. Предполагаемая цель — захват острова Кешм в Ормузском проливе и острова Харк в Персидском заливе», — сказал он.

По его словам, захват островов позволит обезопасить проход судов через Ормузский пролив и окажет экономическое давление на Иран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о проведении одной из самых мощных бомбардировок в Иране. Речь шла об уничтожении военных целей на острове Харк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok