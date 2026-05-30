14:57, 30 мая 2026Спорт

Испанский баскетболист специально промахнулся и спас команду от вылета

Владислав Уткин
Кадр: @championat_com

Испанский баскетболист специально промахнулся со штрафного и спас команду от вылета. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За четыре секунды до конца матча «Рио Бреоган» — «Касадемонт Сарагоса», при счете 94:91 в пользу хозяев, разыгрывающий гостей Трэй Белл-Хейнс получил право исполнить два штрафных броска. Забив с первого и сократив разницу в счете до двух очков, 30-летний игрок «Сарагосы» специально попал в дужку кольца во время второго штрафного.

Подхватив отскочивший мяч, он тут же отдал его стоявшему на трехочковой линии партнеру по команде. Тот был точен, и таким образом «Сарагоса» выиграла матч со счетом 95:94. Эта победа позволила команде избежать вылета из высшего дивизиона испанского баскетбола.

Ранее украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака задержали за организацию договорных матчей. «Расследование Международной федерации баскетбола (FIBA) установило причастность игроков к манипуляциям в матчах клубов Naic Aces (Филиппины) и Adroit (Сингапур) в течение сезонов 2024 и 2025 годов», — говорится в сообщении FIBA. По итогам расследования баскетболистов пожизненно отстранили от участия в любых мероприятиях, прямо или косвенно связанных с FIBA. Они не смогут играть в том числе и в любительских турнирах на Украине.

