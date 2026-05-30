Две семьи отравились роллами из московского ресторана

В Москве две семьи с детьми отравились роллами из «Якитории»

В анализах ребенка, ставшего жертвой массового отравления роллами из «Якитории», нашли сальмонеллез. Об этом пишет Shot.

23 мая семья из Москвы вместе с друзьями заказала роллы из ресторана «Якитория» на бульваре Дмитрия Донского, 11. Доставка стоила около четырех тысяч рублей. На следующий день у восьмилетней Лики и ее отца начались сильная рвота, диарея, острые боли в животе, к тому же температура поднялась выше 39 градусов.

Похожие симптомы появились и у друзей семьи, а также у их детей 13 и 14 лет. В конце концов Лику госпитализировали в ИКБ № 1 с сильным обезвоживанием. По результатам лабораторных анализов, у девочки обнаружили сальмонеллу. Ей назначили антибактериальную терапию.

Врачи предупредили, что восстановление организма и лечение последствий инфекции может занять до года. Остальные пострадавшие перенесли отравление легче.

Семья уже направила в адрес ресторана досудебную претензию почти на миллион рублей. В эту сумму вошли стоимость заказа, расходы на лечение и анализы, а также компенсация морального вреда. В ответ в ресторане принесли извинения и предложили семье обратиться в страховую компанию для урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов в Канашском округе Чувашии шестеро детей поели арбуз у родственников и оказались в больнице. У них выявили признаки пищевого отравления.

