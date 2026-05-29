В России дети поели арбуз у родственников и оказались в больнице

В Чувашии шестеро детей поели арбуз у родственников и оказались в больнице

В одном из населенных пунктов в Канашском округе Чувашии шестеро детей поели арбуз у родственников и оказались в больнице. Об этом сообщили в Минздраве российского региона.

В ведомстве отметили, что у несовершеннолетних выявили признаки пищевого отравления. Сейчас россияне находятся под наблюдением специалистов. Пострадавшим от 5 до 14 лет.

Главный внештатный диетолог Минздрава Чувашии Алина Степанова подчеркнула, что употребление арбузов и других бахчевых культур раньше наступления их естественного сезона созревания представляет серьезную угрозу для здоровья.

До этого доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов рассказал «Ленте.ру», что в майских арбузах может быть повышенное содержание нитратов. Эксперт уверен, что нитраты вредны для человека в любых количествах.