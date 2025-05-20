Россиян предупредили об опасности майских арбузов

Биолог Наполов: В майских арбузах может быть повышенное содержание нитратов

Майские арбузы выращены, скорее всего, в закрытом грунте, а это — применение большого количества азотных удобрений, на которые хорошо реагируют именно бахчевые, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов. Своим мнением он поделил в разговоре с «Лентой.ру».

Биолог предупредил, что при большом желании майский арбуз покупать можно, но есть его нужно в совсем небольших количествах. Наполов напомнил, что от сезонных августовских и сентябрьских этот продукт отличает большое содержание нитратов.

«Если есть культуры, которые нитраты в принципе не накапливают, то в арбузах, это, опять же, их особенность, нитраты могут длительное время сохраняться. То есть в майских арбузах может быть повышенное содержание нитратов», — рассказал он.

Эксперт отметил, что нитраты вредны для человека в любых количествах. А если их много – возможна интоксикация организма, отравление, которое выражается рвотой, расстройством пищеварения, добавил он.

Ранее диетолог Ильдефонса Санчес Каро заявила, что овощи и фрукты необходимо мыть определенным образом, чтобы предотвратить пищевое отравление. Диетолог посоветовала использовать щетку для очищения твердых оболочек, которые имеются у дыни, огурца, арбуза и некоторых других фруктов и овощей.