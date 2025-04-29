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14:32, 29 апреля 2025Забота о себе

Раскрыт правильный способ мытья овощей и фруктов

Диетолог Каро: При мытье овощей и фруктов опасно повреждать кожуру
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Ильдефонса Санчес Каро заявила, что овощи и фрукты необходимо мыть определенным образом, чтобы предотвратить пищевое отравление. Правильный способ она раскрыла в беседе с изданием Infosalus.

Как отметила Каро, фрукты и овощи необходимо мыть под проточной водой, при этом важно не повредить кожуру. «Данный шаг имеет решающее значение, даже если вы собираетесь потом очищать их от кожуры, так как это предотвратит перенос любых поверхностных загрязнений внутрь продукта во время нарезки или очистки», ─ пояснила специалистка.

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Диетолог посоветовала использовать щетку для очищения твердых оболочек, которые имеются у дыни, огурца, арбуза и некоторых других фруктов и овощей. Кроме того, Каро порекомендовала купить специальное химическое средство для этих целей, но сначала необходимо тщательно изучить его состав и проверить, нет ли в нем вредных веществ. В конце фрукты и овощи следует высушить чистым полотенцем, заключила эксперт.

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