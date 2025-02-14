Россиянам подсказали способ избежать покупки ядовитого торта

Эксперт Спеценко: Торт с заварным кремом остается свежим не более шести часов

Торт для праздничного стола должен содержать натуральные ингредиенты, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Способ избежать покупки ядовитого торта она подсказала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Спеценко призвала обращать внимание на дату изготовления и срок годности перед покупкой, отдавая предпочтение тортам с натуральными ингредиентами, а не с большим количеством консервантов. Кроме того, продолжила она, нужно убедиться, что упаковка торта целая и неповрежденная — это предотвращает попадание воздуха и бактерий, — а сам торт имеет аппетитный внешний вид. «Если он имеет неприятный запах, странный цвет или текстуру, лучше отказаться от покупки», — говорит эксперт.

Срок хранения изделия, обратила внимание Спеценко, зависит от его начинки — к примеру, торт с заварным кремом или взбитыми сливками хранится до шести часов, изделия с фруктовой начинкой, белково-взбивным или сливочным кремом — до 36 часов, а десерт без отделки кремом — до 72 часов. Торт она посоветовала во избежание пищевых отравлений держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C. «Кондитерские изделия с кремом — одни из самых опасных продуктов в плане развития токсических отравлений, поскольку являются самой лучшей питательной средой для роста патогенных бактерий», — заключила Спеценко.

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