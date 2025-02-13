Врач развеяла главный миф о кофе

Диетолог Соломатина назвала мифом утверждение, что кофе повышает давление

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что, вопреки всеобщему убеждению, кофе не повышает артериальное давление. Этот популярный миф она и ее коллега, диетолог Антон Поляков, развеяли в интервью «Вечерней Москве».

По словам Соломатиной, кофе не просто не способствует повышению давления, при регулярном употреблении этот напиток, наоборот, будет препятствовать развитию гипертонии. «В нем есть полифенолы, антиоксиданты, которые предотвращают окисление липидов. К тому же кофе отчасти может тонизировать сосуды. Это можно сравнить с закаливанием организма холодным душем», — объяснила врач.

Диетолог подчеркнула, что с точки зрения биохимии кофе не может повысить давление, но с точки зрения тонизирующего действия — иногда бывает так, что человека надо успокоить, и в этом случае этот напиток противопоказан.

В свою очередь, Поляков отметил, что устоявшееся мнение о кофе как о напитке, способном взбодрить, правдиво только отчасти. По его словам, в напитке содержится кофеин, стимулирующий нервную систему, но в то же время, в нем есть теобромин, тормозящий ее. Из-за этого очень часто можно наблюдать «эффект 30 минут», в соответствии с которым через полчаса после употребления кофе начинает клонить в сон, рассказал врач.

Соломатина добавила, что на некоторых людей кофе вообще не действует. «Это зависит от количества рецепторов, от скорости привыкания, от самого кофе — сколько в нем кофеина, как и сколько он разрушается в организме», — объяснила она индивидуальную восприимчивость напитка.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что напитки с кофеином вызывают привыкание. Она уточнила, что единственное исключение — зеленый чай.