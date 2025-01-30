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05:30, 30 января 2025Забота о себе

Названы вызывающие зависимость продукты

Диетолог Соломатина: Кофе и фасфуд могут вызвать зависимость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Ряд продуктов питания может вызывать зависимость, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Елена Соломатина. В частности, она упомянула кофе, сахар и фастфуд.

«Кофе и любые напитки, содержащие кофеин, кроме зеленого чая, способны вызывать зависимость, — сказала диетолог. — Кофеин — это антагонист аденозина, они конкурируют за одни и те же рецепторы. Кофеин возбуждает нервную систему, аденозин, наоборот, успокаивает. Видя поступление большого количества кофеина организм пытается компенсаторно выработать больше его антагониста, и в итоге человек пьет кофе, но он уже не помогает, приходится выпивать все больше. И в итоге без таких напитков мы не можем нормально функционировать».

Зависимость, по словам диетолога, способен вызывать и сахар, особенно вместе с жирами. Такое сочетание встречается не только в десертах, но и в фастфуде: бургерах, булочках. Во многом, как объяснила Соломатина, причина здесь в том, что организм заинтересован в получении высокоэнергетической пищи и отвечает на поступление жиров и сахара выработкой больших объемов дофамина. Но это «короткий» дофамин, и очень скоро организм начинает требовать новых порций.

«Бывает и зависимость от соли. Она притупляет наши рецепторы и они начинают хуже чувствовать вкус. Похожая ситуация с глутаматом натрия, который и так содержится в мясе и рыбе. Он говорит о том, что в продукте много белка и что он свежий. Посе того, как его научились добывать искусственно, глутамат натрия начали добавлять во все некачественные продукты. Мозг обманывается и думает, что гамбургер — это лучший источник белка. Что, в свою очередь, заставляет нас наедаться до отвала», — резюмировала Соломатина.

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