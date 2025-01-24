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13:24, 27 января 2025Забота о себе

Врач назвал лучший овощ для поддержания остроты зрения

Окулист Лэрд: Чтобы замедлить развитие катаракты, надо есть кудрявую капусту
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: barmalini / Shutterstock / Fotodom

Окулист Нил Лэрд рассказал, что, вопреки распространенному убеждению, лучший овощ для поддержания остроты зрения — это не морковь, а кудрявая капуста. Об этом он сообщил изданию Surrey Live.

Лэрд рекомендовал чаще есть кудрявую капусту (она же кейл или кале), так как именно она является лучшим продуктом для поддержания зрения. Он объяснил, что этот овощ богат лютеином, зеаксантином и бета-каротином — эти вещества уменьшают негативное воздействие на глаза синего света и защищают их от возрастных изменений. Более того, добавил врач, с помощью регулярного употребления в пищу кудрявой капусты можно замедлить развитие катаракты и других заболеваний глаз.

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По словам Лэрда, сочетать этот овощ надо с продуктами, богатыми полезными жирами, — оливковым маслом, авокадо и орехами. «Лютеин и зеаксантин жирорастворимы, поэтому они лучше всего усваиваются, если их есть с небольшим количеством жира», — отметил эксперт.

Ранее канадский окулист Алекса Хехт рассказала о неожиданных причинах подергивания глаза. В большинстве случаев глаз может начать дергаться из-за сильного стресса, однако спровоцировать это состояние может и переизбыток кофеина в организме, объяснила врач.

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