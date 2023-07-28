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09:55, 28 июля 2023Забота о себе

Врач раскрыла неожиданные причины подергивания глаза

Окулист Хехт: подергивание глаз может быть спровоцировано переизбытком кофеина

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Непроизвольное подергивание глаза может быть спровоцировано переизбытком кофеина и еще несколькими неожиданными причинами, предупредила канадский окулист Алекса Хехт. Их она раскрыла изданию Daily Mail.

По словам врача, непроизвольное движение мышц верхнего века — состояние хоть и неприятное, но совершенно безвредное. Как правило, оно проходит достаточно быстро, но в ее практике некоторые пациенты жаловались на подергивания, продолжавшиеся в течение трех недель.

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В большинстве случаев глаз может начать дергаться из-за сильного стресса, однако спровоцировать это состояние может и переизбыток кофеина в организме, объяснила окулист. Среди других неожиданных причин спазмов она назвала хронический недостаток сна, злоупотребление алкоголем и так называемый синдром сухого глаза из-за длительной работы за компьютером и неограниченного использования гаджетов.

Как отметила Хехт, лечение подергивания мышц века обычно не требуется, чтобы избавиться от них, достаточно отказаться от кофе и алкоголя, а также выспаться и контролировать уровень стресса. Обращаться к врачу надо, если симптомы сохраняются больше двух недель, подытожила врач.

Ранее врач-офтальмолог Гергана Стоянова призвала россиян не использовать самостоятельно гормональные капли, чтобы избавиться от покраснения глаз. Она предупредила, что это средство имеет много побочных эффектов и может вызвать тромбоз вен сетчатки глаза.

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    Наталья Обрядина
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