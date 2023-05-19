Офтальмолог предостерегла россиян от бесконтрольного приема двух групп лекарств

Офтальмолог Стоянова предостерегла от бесконтрольного использования гормональных капель

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предостерегла россиян от бесконтрольного приема двух групп лекарств. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Стоянова обратила внимание, что в последнее время у россиян стали популярны гормональные капли, которые помогают избавиться от покраснения глаз. «Они особенно привлекательны для юных девушек, так как делают белки глаз белыми, это все очень красиво смотрится на съемках, на фотосессиях», — рассказала офтальмолог. Она заявила, что эта группа лекарств имеет много побочных эффектов, и призвала не использовать ее без назначения специалиста.

Также врач предупредила, что зрению может навредить бесконтрольный прием силденафила — препарата для увеличения потенции. Как уточнила Стоянова, побочным эффектом применения этого лекарства является тромбоз вен сетчатки глаза.

Ранее офтальмолог Дмитрий Дементьев в программе «О самом главном» назвал неожиданную причину необратимой слепоты. По его словам, к потере зрения могут привести некорректно сделанные «уколы красоты».