Введение ограничений высоты подлета к Москве объяснили

Росавиация снизила предельную высоту подлета к Москве для безопасной работы системы ПВО

Росавиация снизила предельную высоту подлета к Москве, однако это не повлияет на работу авиационного комплекса Московского авиационного узла (МАУ). Об этом «Ленте.ру» заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, член Общественного совета при Росавиации Федор Борисов.

Ранее самолетам ограничили высоту подлета к Москве. Предельную высоту полета рядом со столичными аэропортами снизили до 4900 метров, также запрещены транзитные пролеты.

Эксперт заверил, что изменения не окажут значительного воздействия на экономику авиакомпаний, а большинство пассажиров и вовсе не ощутит их влияния. «Вводимые ограничения вызваны актуальными рисками и необходимостью системы ПВО, обеспечивающей защиту жителей московской агломерации, беспрепятственно и безопасно для гражданской авиации выполнять свои задачи», — заявил Борисов.

Изменения работы проводятся в рамках установленных и наработанных мировых процедур.

