Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Зеленский: Новым начальником Генштаба ВСУ станет Скибюк

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Приоритет для реальной способности ВСУ выполнять оборонные задачи — это практический, эффективный процесс мобилизации», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что приоритетом ВСУ будет развитие корпусной системы, киберсил и усиление возможностей украинских подразделений.

Ранее Зеленский заявил, что принял решение о дальнейшей карьере бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и снятого с должности начальника Генштаба Андрея Гнатова.