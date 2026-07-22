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13:26, 22 июля 2026 (обновлено: 13:40, 22 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Зеленский: Новым начальником Генштаба ВСУ станет Скибюк
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Приоритет для реальной способности ВСУ выполнять оборонные задачи — это практический, эффективный процесс мобилизации», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что приоритетом ВСУ будет развитие корпусной системы, киберсил и усиление возможностей украинских подразделений.

Ранее Зеленский заявил, что принял решение о дальнейшей карьере бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и снятого с должности начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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