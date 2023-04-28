Врач раскрыл неожиданную причину необратимой слепоты

Офтальмолог Дементьев рассказал, что «уколы красоты» могут приводить к необратимой слепоте

Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» раскрыл неожиданную причину необратимой слепоты. Он рассказал, что к потере зрения могут приводить некорректно сделанные «уколы красоты». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Я лично видел одного пациента, который неудачно сделал инъекцию филлеров. Попали в сосуд, гиалуроновая кислота через сосуд мгновенно попала в центральную артерию сетчатки. нарушилось кровообращение сетчатки и наступила необратимая, к сожалению, слепота», — рассказал врач. Он пояснил, что зрение пропало в течение 30-40 минут после укола.

Дементьев добавил, что вернуть зрение можно, если оперативно ввести пациенту препарат-антидот, расщепляющий гиалуроновую кислоту, из которой и состоят филлеры. Чтобы избежать опасных осложнений, офтальмолог посоветовал выбирать для подобных процедур опытных специалистов.

Ранее Дементьев показал простой тест, с помощью которого можно определить, если ли у человека глаукома — тяжелое заболевание, которое приводит к полной слепоте. «Закрываем глаз правой рукой, к носу ставим палец [левой руки] и смотрим прямо перед собой», — сказал он и добавил, что такие же действия нужно проделать и со вторым глазом. Если в одном или в двух случаях палец не было видно, то это указывает на необходимость срочно записаться на прием к специалисту.