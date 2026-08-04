НАСА рассказало об отсутствии утечек воздуха на российском сегменте МКС

НАСА: Утечек воздуха на российском сегменте МКС нет

Утечек воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС) нет, рассказала на пресс-конференции в Хьюстоне Дана Вайгел, отвечающая в НАСА за программы на низкой околоземной орбите. Ее слова передает ТАСС.

Руководитель заметила, что российская сторона провела на МКС необходимые ремонтные работы, что «позволило загерметизировать место утечки». «На данный момент, после того как они установили заплатки, утечек на наблюдается», — сказала Вайгел.

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что утечка воздуха на МКС не угрожает бортовым системам и космонавтам.

В том же месяце НАСА рассказало о совместной работе с российскими партнерами над решением проблемы утечки воздуха на МКС.