Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:40, 4 августа 2026 (обновлено: 15:49, 4 августа 2026)Наука и техника

НАСА рассказало об отсутствии утечек воздуха на российском сегменте МКС

НАСА: Утечек воздуха на российском сегменте МКС нет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Утечек воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС) нет, рассказала на пресс-конференции в Хьюстоне Дана Вайгел, отвечающая в НАСА за программы на низкой околоземной орбите. Ее слова передает ТАСС.

Руководитель заметила, что российская сторона провела на МКС необходимые ремонтные работы, что «позволило загерметизировать место утечки». «На данный момент, после того как они установили заплатки, утечек на наблюдается», — сказала Вайгел.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что утечка воздуха на МКС не угрожает бортовым системам и космонавтам.

В том же месяце НАСА рассказало о совместной работе с российскими партнерами над решением проблемы утечки воздуха на МКС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    В России предложили одно решение после ударов ВСУ по Подмосковью
    Врач раскрыла четыре группы продуктов для здорового оттока желчи
    Минобороны показало видео удара по подстанции в Сумской области
    Жители российского региона возмутились состоянием могил бойцов СВО
    Mia Boyka оправдалась за текст хита «Экспонат»
    Последствия извержения Йеллоустоуна спрогнозировали
    В России прокомментировали стремление Зеленского закончить конфликт до начала зимы
    Отрубленная голова кобры ужалила мужчину
    Крупнейшая в мире нефтекомпания извлекла выгоду из войны на Ближнем Востоке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok