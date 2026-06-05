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18:45, 5 июня 2026Наука и техника

НАСА рассказало о работе над решением проблемы на МКС

НАСА рассказало о совместной работе над проблемой утечки воздуха на МКС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило о совместной работе с российскими партнерами над решением проблемы утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Заявление американского агентства передает РИА Новости.

«Мы продолжаем работать с нашими российскими партнерами, как и с остальным международным сообществом, которое поддерживает космическую станцию, над поиском более долгосрочного решения», — сказал представитель НАСА в ответ на запрос агентства.

Ранее госкорпорация «Роскоскос» сообщила, что космонавты на станции обнаружили два потенциальных места утечки воздуха в российском служебном модуле «Звезда».

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