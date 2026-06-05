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20:07, 5 июня 2026Наука и техника

«Роскосмос» прокомментировал утечку воздуха на МКС

В «Роскосмосе» заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает станции и экипажу
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) не угрожает бортовым системам и космонавтам. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в «Роскосмосе».

Ранее стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вместе с российскими партнерами начало работать над утечкой воздуха на МКС. В «Роскосмосе» заявили, что утечку обнаружили при наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» до давления космической станции.

Первое место было оперативно заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1», на втором — проводятся работы по подготовке к его герметизации. В организации объяснили, что оно расположено на конусной части ПрК. «Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Заместитель генерального директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев отметил, что астронавты НАСА вернулись из корабля на борт МКС для штатного продолжения работы. Ранее американский экипаж был переведен в пристыкованный корабль Crew Dragon.

Ранее глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев отметил, что утечка воздуха на МКС не угрожает космонавтам. «Ситуация, конечно, нештатная. Но она очень старая», — объяснил эксперт.

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