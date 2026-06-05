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19:50, 5 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Оценена опасность утечки воздуха на МКС для космонавтов

Глава ИКП Моисеев сообщил, что утечка воздуха на МКС не угрожает космонавтам
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) не угрожает космонавтам, сообщил глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев. Своей оценкой ситуации специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Ситуация, конечно, нештатная. Но она очень старая. Уже несколько лет назад эта утечка была обнаружена. Точнее, как: было обнаружено, что есть утечка, проводились поиски, иногда находили места утечки, закрывали их, но она все равно сохранялась», — сообщил Моисеев.

Специалист рассказал, что переходной отсек между самой МКС и модулем «Звезда» всегда держался герметизированным с двух сторон. Он объяснил, что это усложняло работу по поиску утечек.

Сейчас герметизацию сняли. Время от времени ее снимать приходится. Обнаружились новые места утечки. Судя по тому, что приняты такие серьезные меры по безопасности, утечки достаточно большие. Но космонавтам ничего не угрожает

Иван Моисеевглава Института космической политики (ИКП)

«Опасная утечка требует ухода всего экипажа в корабли, спускаемые аппараты и перекрытие люков с тем, что в любой момент можно было вернуться на Землю. Пока до этого не доходит», — заключил Моисеев.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило о совместной работе с российскими партнерами над решением проблемы утечки воздуха на Международной космической станции (МКС).

В свою очередь, госкорпорация «Роскоскос» сообщила, что космонавты на станции обнаружили два потенциальных места утечки воздуха в российском служебном модуле «Звезда».

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