В США захотели выпускать украинские «Магуры»

WSJ: Американская компания ReconCraft захотела выпускать тысячи украинских БЭК Magura

Компания ReconCraft, которая выпускает быстроходные катера для Командования специальных операций Вооруженных сил США, захотела производить украинские безэкипажные катера (БЭК) Magura («Магура»). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Американская компания подписала меморандум о взаимопонимании с украинским предприятием Uforce, которое разрабатывает БЭК. Стороны заявили, что на заводах в Орегоне и Южной Каролине планируют выпускать «сотни и даже тысячи» дронов ежегодно.

Считается, что БЭК Magura способен нести более 700 килограммов полезной нагрузки, а дальность катера составляет более 500 километров. Аппарат используют в качестве дрона-камикадзе.

Ранее в июле издание TWZ писало, что первое применение американских БЭК против Ирана указывает на попытку США наверстать упущенный опыт современной войны. Морской дрон Corsair атаковал иранскую военно-морскую базу в Бендер-Аббасе.