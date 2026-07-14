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14:30, 14 июля 2026Наука и техника

Применение американских БЭК против Ирана связали с заимствованием

TWZ: Применение БЭК США против Ирана — это попытка наверстать упущенный опыт
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Central Command via AP

Первое применение безэкипажных катеров (БЭК) против Ирана указывает на попытку США наверстать упущенный опыт современной войны. Издание TWZ связало американскую атаку с продолжающимся заимствованием проверенных решений.

БЭК Corsair атаковал иранскую военно-морскую базу в Бендер-Аббасе. Центральное командование Вооруженных сил США заявило о первом боевом применении «Корсаров» 12 июля.

«Это происходит на фоне того, что Пентагон перенимает ряд других возможностей, заимствованных из других конфликтов, включая, например, первое использование ударных беспилотников по типу иранского Shahed-136», — говорится в сообщении.

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Автор отметил, что американские БЭК не применяли в начале операции против Ирана, когда морских и прибрежных целей «было предостаточно». По его словам, недавняя атака указывает на попытку Пентагона наверстать упущенный опыт. Издание подчеркнуло, что подобные БЭК можно применять в Тихом океане.

В мае стало известно, что в России начнут использовать сеть «Дарвин» для защиты от украинских БЭК. Изделие из высокопрочного синтетического материала способно остановить катер.

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