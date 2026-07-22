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Забота о себе
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13:31, 22 июля 2026Забота о себе

Названа причина удалить здоровый зуб мудрости

Хирург Коджанис заявил, что нередко удаляет полностью здоровые зубы мудрости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vagengeim / Shutterstock / Fotodom

Американский челюстно-лицевой хирург Ли Коджанис назвал причину удалить здоровый зуб мудрости. Ее врач раскрыл в беседе с Yahoo.

По словам Коджаниса, нередко он удаляет пациентам полностью здоровые зубы мудрости. Врач объяснил, что делает это во избежание проблем со здоровьем полости рта в будущем — он оценивает риск или сложность удаления в дальнейшей жизни.

«Даже если в какой-то момент зубы мудрости кажутся здоровыми, они часто оказываются одними из первых зубов, с которыми возникают проблемы. Из-за их расположения в задней части рта их бывает трудно эффективно чистить щеткой и зубной нитью», — заявил хирург.

Даже если в какой-то момент зубы мудрости кажутся здоровыми, они часто оказываются одними из первых зубов, с которыми возникают проблемы. Из-за их расположения в задней части рта их бывает трудно эффективно чистить щеткой и зубной нитью

Ли Коджанисчелюстно-лицевой хирург

Коджанис добавил, что нужно также удалять зубы мудрости в случаях, если на них есть кариес или кисты, провоцирующие воспаление десен, повреждающие соседние зубы или полости носовых пазух или нервные каналы.

Врач добавил, что раньше зубы мудрости были необходимы человеку, потому что он потреблял больше волокнистой и грубой пищи. «С появлением огня, кулинарии и более мягких продуктов потребность в таком интенсивном пережевывании уменьшилась. Со временем наши челюсти стали меньше, и во рту осталось меньше места для правильного прорезывания зубов мудрости», — объяснил неудобства, причиняемые этими зубами, Коджанис.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков предупредил, что зубная боль может оказаться симптом сердечного приступа. По его словам, такой нетипичный симптом возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.

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