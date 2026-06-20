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Из жизни
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12:24, 20 июня 2026Из жизни

В Подмосковье питомцы пропали из-за «блуждающего черного столба»

SHOT: Жители Подмосковья обвинили «блуждающий черный столб» в пропаже питомцев
Александра Качан (Редактор)

Фото: K64End / Shutterstock / Fotodom  

Жители Подмосковья жалуются на массовую пропажу домашних животных. Хозяева считают, что питомцы исчезают из-за блуждающего черного столба — местной легенды, которой более ста лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

За последние полгода в Ивантеевке и ближайших СНТ пропало более 20 питомцев. По словам собственников, животные начинают неадекватно себя вести, а через некоторое время сбегают — срываются с поводков или выпрыгивают из окон.

Жители подозревают, что это связано с Комягинским черным столбом — каменным объектом высотой около трех метров, который находится в лесу. Точное местоположение никто не знает — столб якобы перемещается после каждого полнолуния. Фотографий также не существует. Согласно легенде, любой, кто наткнется на камень, заблудится. Рядом с объектом не работают компасы, начинает болеть голова, а гаджеты быстро разряжаются. Местные считают, что животные чувствуют мистику и тянутся в лес к столбу.

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