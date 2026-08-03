Россия приготовилась увеличить экспорт нефти

Reuters: Экспорт российской нефти из западных портов вырастет на 4 процента к июлю

В августе российские нефтяные компании приготовились увеличить экспорт нефти из западных портов на четыре процента по сравнению с июльским уровнем, до 2,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на информацию трейдеров пишет Reuters.

Поводом для такого роста называются удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), из-за которых увеличить собственную переработку не получится, а также высокий спрос на сырье в Азии.

Предполагается, что погрузка из балтийских портов Приморск и Усть-Луга будет близка к максимальной пропускной способности. Помешать таким планам, помимо атак дронов, может нехватка судов для вывоза.

В июле экспорт российской нефти из портов в европейской части страны несколько снизился из-за нескольких ударов по Новороссийску. Такая ситуация усложняет поиск судов, согласных забирать грузы с доставкой из Азово-Черноморского бассейна.

Тем не менее спрос на поставки нефти из России поддерживается нестабильной ситуацией вокруг Ормузского пролива. В том числе к ее закупкам вернулись китайские НПЗ. Два крупных предприятия выкупили большую часть российской нефти ESPO с поставками в сентябре со сниженным дисконтом.