Сборная Турции установила антирекорд ЧМ, не забив после 62 ударов по воротам

Сборная Турции установила антирекорд ЧМ-2026. Об этом сообщает статистический портал Opta.

За два матча на турнире турки нанесли по воротам соперника 62 удара, не забив при этом ни одного мяча. Это худший показатель среди всех команд — участниц ЧМ с 1966 года.

Ранее, 20 июня, сборная Турции уступила Парагваю во втором матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парагвайцев. В первом туре турки проиграли австралийцам — 0:2. Турция замыкает таблицу группы D, команда лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.