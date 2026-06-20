Сборная Турции уступила команде Парагвая на ЧМ-2026

Сборная Турции уступила команде Парагвая со счетом 0:1 в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Турции лишилась шансов на выход в плей-офф, проиграв сборной Парагвая во втором матче группового этапа Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором туре чемпионата Парагвай обыграл Турцию со счетом 1:0. Единственный мяч уже на второй минуте забил полузащитник Матиас Галарса.

После двух туров обе команды имели по одному поражению, а теперь Парагвай набрал три очка.

Ранее сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).