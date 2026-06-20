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08:49, 20 июня 2026Спорт

Сборная Турции уступила команде Парагвая на ЧМ-2026

Сборная Турции уступила команде Парагвая со счетом 0:1 в матче чемпионата мира по футболу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Darren Yamashita / Reuters

Сборная Турции лишилась шансов на выход в плей-офф, проиграв сборной Парагвая во втором матче группового этапа Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором туре чемпионата Парагвай обыграл Турцию со счетом 1:0. Единственный мяч уже на второй минуте забил полузащитник Матиас Галарса.

После двух туров обе команды имели по одному поражению, а теперь Парагвай набрал три очка.

Ранее сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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