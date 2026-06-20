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07:08, 20 июня 2026Спорт

Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче чемпионата мира по футболу со счетом 3:0
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Матеус Кунья (23-я и 36-я минуты) и Винисиус Жуниор (45+3). Полузащитник сборной Бразилии Рафинья получил травму, его заменили на 40-й минуте.

Таким образом, сборная Бразилии набрала 4 очка и стала лидером в таблице группы С. Ниже находятся команды Марокко (4 очка), Шотландии (3) и Гаити (0). Гаитяне утратили шансы на выход в 1/16 финала.

В заключительном туре команда Гаити встретится с марокканцами, а сборная Бразилии — с командой Шотландии. Игры состоятся в ночь на 26 июня по Москве.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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