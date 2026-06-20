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12:01, 20 июня 2026Мир

Захарова предложила Польше передать нацистским коллаборантам отобранный у Зеленского орден

Захарова: Нацистские коллаборанты будут с удовольствием донашивать сданные Киевом награды
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захаров предложила Польше передать нацистским коллаборантам в Канаде отобранный у Зеленского орден Белого орла и другие награды. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что они будут с удовольствием донашивать сданные Киевом награды.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) название «Герои УПА».

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