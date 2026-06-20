Захарова: Нацистские коллаборанты будут с удовольствием донашивать сданные Киевом награды

Официальный представитель МИД России Мария Захаров предложила Польше передать нацистским коллаборантам в Канаде отобранный у Зеленского орден Белого орла и другие награды. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что они будут с удовольствием донашивать сданные Киевом награды.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) название «Герои УПА».