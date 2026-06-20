Зеленского лишили высшей награды Польши. Как с этим связаны украинские экстремисты?

Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла, высшей награды страны

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны.

В своем видеообращении польский политик заявил, что должен заботиться о сохранении авторитета и достоинства высшей государственной награды страны. За более чем двухсотлетнюю историю существования этого ордена его был лишен лишь один человек.

«После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) названия "Героев УПА" (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России), по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого орла». Кароль Навроцкий президент Польши

За что Зеленского лишили награды

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетное наименование в честь героев УПА. В Польше Украинскую повстанческую армию связывают с массовыми убийствами польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Галиции, жертвами которых, по польским оценкам, стали более 100 тысяч человек.

После этого президент Навроцкий выступил с инициативой лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны, которой украинский лидер был удостоен в 2023 году.

Также Навроцкий отметил, что данный шаг украинского лидера показывает неготовность Украины к вступлению в Европейский союз.

«К сожалению, президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии не готова стать частью европейской семьи». Кароль Навроцкий президент Польши

До этого с инициативой выступил лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек. Он заявил, что прославление формирования, которое в Польше считают ответственным за преступления против польского населения, не должно оставаться без реакции со стороны властей страны.

Как в мире отреагировали на лишение Зеленского награды

Вслед за решением Навроцкого глава украинского МИД Андрей Сибига демонстративно отказался от госнаграды республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей», полученной им в октябре 2022 года.

«Вскоре я верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении». Андрей Сибига глава МИД Украины

По его мнению, польские политики пошли на неоправданные и пренебрежительные шаги в отношении Киева. Глава МИД назвал решение президента Польши в отношении Владимир Зеленского стратегическим просчетом Варшавы, отметив, что выгоду от такого шага может получить только Россия. По его мнению, ухудшение отношений между Украиной и Польшей не отвечает интересам ни одной из сторон.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в Польше наконец лишили Зеленского Ордена Белого орла. Он также призвал украинского лидера повесить на себя Железный крест нацистов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя решение Навроцкого, отметил, что «Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине».