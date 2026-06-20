Медведев призвал Зеленского повесить на себя гитлеровский Железный крест нацистов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение президента Украины Владимира Зеленского польской награды — Ордена Белого орла. Об этом он написал в социальной сети X.

Медведев подчеркнул, что в Польше наконец лишили Зеленского Ордена Белого орла. Он также призвал украинского лидера повесить на себя Железный крест нацистов.

«Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — написал он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Навроцкий предлагал принять это решение еще в мае.