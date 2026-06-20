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00:15, 20 июня 2026Россия

Медведев высказался о лишении Зеленского Ордена Белого орла

Медведев призвал Зеленского повесить на себя гитлеровский Железный крест нацистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение президента Украины Владимира Зеленского польской награды — Ордена Белого орла. Об этом он написал в социальной сети X.

Медведев подчеркнул, что в Польше наконец лишили Зеленского Ордена Белого орла. Он также призвал украинского лидера повесить на себя Железный крест нацистов.

«Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — написал он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Навроцкий предлагал принять это решение еще в мае.

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